Er is een nieuw boekje uit dat kindjes in de kleuterklas vertrouwd moet maken met onder meer homoseksualiteit en handicaps. Het is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en Çavaria, de koepelorganisatie voor holebi's en transgenders.