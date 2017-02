Immunotherapie tegen longkanker mogelijk vanaf mei terugbetaald

Door: redactie

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft pembrolizumab goedgekeurd als enige doeltreffende immunotherapie in eerstelijnsbehandeling voor het geavanceerde stadium van de meest voorkomende vorm van longkanker. Dat meldt producent MSD, in de VS ook bekend onder de naam Merck, vandaag. MSD onderhandelt nu met de Belgische autoriteiten over een terugbetaling van de behandeling. Die kan er mogelijk in mei al komen, zo laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block weten.