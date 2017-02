Door: Jürgen Eeckhout

Wondelgem Een aantal bewoners van de Kapiteinstraat in de Oost-Vlaamse gemeente Wondelgem zijn iets na 17.30 uur geëvacueerd na de vonst van een obus uit WOII.

Bizar genoeg stak de obus in een hoop aarde die pas door een vrachtwagen was gelost. De politie stelde preventief een perimeter van 50 meter in. Het oorlogsprojectiel is 25 centimeter lang en tien centimeter breed. Ontmijningsdienst DOVO is op weg.