Belgische nationaliteit al bij minstens 10 mensen ingetrokken

Door: redactie

1/02/17 - 18u59 Bron: Belga

Minister van Justitie Koen Geens. © photo news.

Bij minstens tien mensen hebben de verschillende hoven van beroep in ons land tussen 2008 en 2014 de Belgische nationaliteit afgenomen. Dat blijkt uit een overzicht dat justitieminister Koen Geens (CD&V) vandaag in de Kamercommissie Justitie gaf op vraag van Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V). In zes gevallen ging het om mensen die hun Belgische nationaliteit op frauduleuze manier hadden verkregen. Vier anderen waren veroordeeld voor terroristische activiteiten.

Opvallend: alle "vervallenverklaringen" dateren van voor de wetswijziging van vorig jaar. In het kader van de strijd tegen terrorisme werden de mogelijkheden om de nationaliteit af te nemen toen uitgebreid.



Het hof van beroep in Gent trok driemaal de nationaliteit in wegens het plegen van fraude bij het toekennen van de Belgische nationaliteit. In Luik waren er om gelijkaardige redenen al twee arresten. In Brussel werd de nationaliteit ingetrokken van een vrouw die Belg was geworden door een schijnhuwelijk.



In Brussel nam het hof van beroep de nationaliteit af van drie mensen die veroordeeld waren "wegens terroristische activiteiten geïnspireerd door religieus extremisme". Ook een in Marokko voor terrorisme veroordeelde man verloor in Brussel zijn Belgische nationaliteit omdat hij daar "misbruik van maakte om criminele handelingen te verrichten in België en Marokko".