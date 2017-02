Oudste klaroenblazer Last Post Antoine Verschoot (91) overleden

Lisa Bacelle

1/02/17 - 17u39 Bron: Eigen berichtgeving

Antoine Verschoot. © Henk Deleu.

Antoine Verschoot, voormalig klaroenblazer bij de Last Post in Ieper, is op 91-jarige leeftijd overleden. Zondagavond werd hij in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen en die werden hem vandaag fataal.

Het was niet de eerste keer dat Antoine te kampen had met hartproblemen. Toen in de zomer van 2015 de 30.000ste Last Post werd geblazen onder de Menenpoort ter ere van alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, moest hij zeer tot zijn ontgoocheling verstek laten gaan. Het was nog maar de tweede keer in zijn vrijwilligerscarrière van 61 jaar bij de Last Post Association dat hij een Last Post-ceremonie moest missen. De eerste keer stond hij vast voor een gesloten overweg.



Ereburger

In december 2015 hing hij zijn klaroen uiteindelijk aan de haak en besloot dat het welletjes was geweest. In 2016 werd hij door het Ieperse stadsbestuur nog gehuldigd als de tiende ereburger van Ieper, op vraag van tal van zijn stadsgenoten. Een eer die hij met de nodige trots in ontvangst nam. In de zomer van 2014 was Verschoot al gehuldigd voor zijn jarenlange inzet. Hij werd toen bekroond met de eretitel 'Ridder in de Leopoldsorde'. Eerder werd hij al lid van de Kroonorde en de Orde van Leopold II.



"Burgemeester Jan Durnez en het volledige stadsbestuur betuigen graag hun medeleven aan de familie van Toontje", aldus de stad Ieper.