Misnoegde man zwaait met bijl bij OCMW van Lille

Door: redactie

1/02/17 - 17u13 Bron: Belga

In Lille in de Antwerpse Kempen is een 58-jarige man opgepakt nadat hij gisteren gewapend met een bijl naar het plaatselijke OCMW was gestapt om er zijn beklag te doen. Dat meldt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen. De man brak met geweld de deur van het OCMW open, zwaaide er met zijn bijl in de lucht en bedreigde het personeel, voor hij weer de aftocht blies.