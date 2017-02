Twintiger omgekomen bij arbeidsongeval in Brussel

Freya De Coster

1/02/17 - 16u08 Bron: Eigen berichtgeving

Een 22-jarige man is maandagavond om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Brusselse Ravensteinstraat. De man kreeg bij afbraakwerken een muur over zich heen en stierf. De juiste omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

Het arbeidsongeval vond maandagavond omstreeks 17 uur plaats op de werf in de Ravensteinstraat waar de voormalige gebouwen van BNP Paribas Fortis worden afgebroken. Bij die werken stortte een muur in en één van de arbeiders, de 22-jarige Erol E., raakte bedolven onder het puin.



"De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor de man kwam alle hulp te laat", zegt Danielle Adams, woordvoerder van het arbeidsauditoraat. "Hij is meteen aan zijn verwondingen overleden."



Familie

Erol A. had samen met zijn broer een sloopbedrijf in Etterbeek, dat actief was op de werf van de oude Fortiskantoren. "Hoe dit is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk", vertelt Adams. Ook BNP Paribas Fortis betreurt het ongeval. "We leven mee met de familie van het slachtoffer", zegt perswoordvoerster Hilde Junius. (DCFS)



Het Brusselse arbeidsauditoraat heeft een onderzoek ingesteld.