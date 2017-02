Coalitiepartners willen dat Bourgeois inreisverbod van Trump scherper veroordeelt

Door: redactie

1/02/17 - 15u44 Bron: Belga

© belga.

Trump president Coalitiepartners CD&V en Open Vld vinden dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump uitgevaardigd heeft scherper moet veroordelen. Dat bleek vandaag tijdens een debat in het Vlaams Parlement.

Vlaams minister-president Bourgeois herhaalde in het Vlaamse halfrond grotendeels wat hij afgelopen weekend ook in De Zevende Dag al zei: het moratorium dat de VS heeft uitgevaardigd tegen zeven moslimlanden is volgens hem "arbitrair" en een inreisverbod voor mensen die al een visum of 'green card' hebben "schendt de rechtszekerheid".



Maar die boodschap gaat voor verschillende partijen in het Vlaams Parlement niet ver genoeg. Ook coalitiepartners CD&V en Open Vld vinden het signaal van Bourgeois wat magertjes. "U zou met meer klem moeten zegen dat we dit principieel niet aanvaarden. Waar gaan we naartoe met onze waarden en normen?", aldus CD&V-parlementslid Sabine de Bethune.



Open Vld'er Rik Daems ging nog een stap verder. Volgens hem is de Amerikaanse maatregel "onverbloemd racisme" en "een nieuwe vorm van apartheid". "De VS bestaat voor 99 procent uit migranten. Dit gaat over fundamentele waarden van onze westerse en Vlaamse samenleving. Het is niet uw afkomst die van tel is maar uw toekomst. En daarom vraag ik om elke racistische daad van de VS scherp te veroordelen", aldus Daems.



Het leverde Daems applaus op van alle banken, behalve die van N-VA en Vlaams Belang. Die laatste partij vroeg Bourgeois geen afstand te nemen van de maatregel van Trump, maar om er "een voorbeeld aan te nemen".