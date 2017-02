Rechtbank geeft 'Bompa Capone' 40 maanden voorwaardelijk

Door: Kristof Aerts

1/02/17 - 14u26 Bron: Eigen berichtgeving

De rechtbank in Antwerpen geeft Bompa Capone 40 maanden voorwaardelijk. De 73-jarige Jean K. pleegde Begin 2016 twee overvallen op de filialen van Crelan in Hemiksem en Merksem.

"Een pure wanhoopsdaad", zei zijn advocate Tanja Smit op het proces. "Omdat hij de torenhoge schuldenberg niet meer de baas kon."



"Sorry, ik heb geen andere keuze", had de man vorig jaar met het schaamrood op de wangen gezegd toen hij in een Crelan-kantoor in Hemiksem zijn namaakpistool trok en even later met enkele duizenden euro's naar huis vluchtte. Twee weken later hetzelfde scenario in Merksem.



Veel werk had de politie niet om de dader van de twee overvallen te identificeren. Al na drie dagen waren de speurders klaar met de analyse van telefoongegevens en camerabeelden. Omschreven de getuigen hem als zestiger, dan was de grijzende gangster in werkelijkheid nog een pak ouder: 73 jaar. Hij werd in zijn eigen woning gearresteerd en legde vrijwel onmiddellijk bekentenissen af.