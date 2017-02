Meldpunt sociale fraude bracht al 5 miljoen euro op

Door: redactie

1/02/17 - 06u27 Bron: Belga

Staatssecretaris voor sociale fraude Philippe De Backer (Open vld). © belga.

Op het centrale meldpunt voor sociale fraude van de overheid zijn sinds de oprichting in oktober 2015 al meer dan 10.000 klachten binnengelopen. Dat zegt staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) vandaag in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. In totaal brachten de controles 5 miljoen euro op, maar heel wat vooral zwaardere dossiers zijn nog in onderzoek.