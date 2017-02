Lage-emissiezone in Antwerpen officieel van kracht

Door: redactie

In Antwerpen is sinds vanochtend de eerste lage-emissiezone (LEZ) van ons land actief, een gebied waarin al te vervuilende wagens en vrachtwagens niet langer welkom zijn. De zone strekt zich uit over de hele binnenstad tussen de Schelde en de Antwerpse ring en op Linkeroever. De controle gebeurt niet door de politie, maar door de stad, door middel van automatische nummerplaatherkenningscamera's (ANPR). Overtreders krijgen in februari slechts een waarschuwingsbrief in de bus, nadien volgen boetes van 125 euro per overtreding.

De stad Antwerpen voerde de voorbije maanden een communicatiecampagne over de LEZ in zowel Vlaanderen als Nederland. Wie toch nog niet weet of zijn eigen voertuig nog de stad in mag, kan dat online nagaan via lez.antwerpen.be.



Euronorm

Voor voertuigen op benzine en lpg moet de Euronorm minstens 1 zijn, voor dieselvoertuigen geldt Euronorm 4 of hoger. Een dieselvoertuig met Euronorm 3 met roetfilter kan de zone ook nog in tot en met 31 december 2019, dieselvoertuigen met Euronorm 3 die géén roetfilter hebben kunnen een toelating tegen betaling aanvragen. De Euronorm heeft betrekking op de Europese limietwaarden voor fabrikanten op het vlak van uitstoot van onder meer stikstofoxiden en fijn stof. Hoe recenter je wagen, hoe strenger de Euronorm waaraan hij moest voldoen bij productie.



Online registratie

Belgische en Nederlandse voertuigen die de LEZ in mogen, moeten niet geregistreerd worden; voertuigen uit andere landen wel. Ook bijvoorbeeld speciaal aangepaste voertuigen voor personen met een handicap die niet aan de norm voldoen maar waarvoor in een uitzondering is voorzien, moeten online geregistreerd worden zodat ze geen 'hit' zouden opleveren bij de ANPR-camera's. Wie een te vervuilend voertuig heeft en niet in aanmerking komt voor een uitzondering, kan ook nog maximaal acht keer per jaar een dagpas kopen. In februari is die zelfs nog gratis.



Antwerpen is de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoert. Mechelen maakte midden januari bekend dat zij volgen tegen de zomer van 2018. Ook Brussel en Gent plannen een lage-emissiezone in respectievelijk 2018 en 2020.