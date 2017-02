Gemeenten willen straatverlichting doven: "Duisternis schrikt dieven af"

JOSÉ MASSCHELIN

1/02/17 - 05u00

© Henk Deleu.

Bovenop de aanzienlijke besparing op elektriciteit, heeft het Kortrijkse stadsbestuur een bijkomend argument om 's nachts de straatverlichting te doven. "De criminaliteit daalt erdoor", klinkt het. Bizar. De bewoners van de wijk Pius X, waar ze tussen 23 en 5 uur geen hand voor ogen zien, vrezen het omgekeerde en protesteren.

Pius X is een wijk met een mix van rijhuizen en residentiële woningen. Er wonen 10.000 mensen. Een buurt waar sommige bewoners ook nog na 23 uur en voor 5 uur 's morgens op straat komen, maar tussen die uren zijn de straatlichten sinds september vorig jaar gedoofd. "Wat we hier nu meemaken, doet mijn schoonmoeder aan de oorlogsjaren denken, toen de avondklok was ingesteld", klaagt Raymond Van Den Eynde (57) namens veel medebewoners. "We zien geen steek meer, en al zeker niet als het bewolkt is. Ik heb speciaal een licht aan mijn voordeur moeten hangen, zodat ik weer vlot mijn sleutel in het slot kan krijgen. Voor fietsers is het levensgevaarlijk, want ze zien de boordstenen niet meer."