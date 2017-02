Rusthuizen stoppen fouten in de doofpot

INGRID DE VOS

1/02/17 - 05u00

© thinkstock.

Incidenten in rusthuizen worden nog vaak onder de mat geschoven. 1 op de 10 personeelsleden zegt dat het voorbije jaar druk op hen werd uitgeoefend om een probleem te verzwijgen. Het personeelstekort in de openbare woon- zorgcentra wordt zo nijpend, dat nu al 87% van de verpleegkundigen en zorgkundigen vindt dat ze niet altijd de nodige zorg kunnen geven. Dat blijkt uit een enquête van het ACV naar de werkdruk.

Die onderbezetting leidt ook tot fouten waar bewoners het slachtoffer van worden. Zo gebeurden vorig jaar in één week tijd bijna 1.700 vergissingen bij het toedienen van medicijnen, waarbij patiënten bijvoorbeeld een foute dosis of zelfs verkeerde pillen kregen. Dat staat in een nieuw rapport van het agentschap Zorg en Gezondheid. En dat zijn enkel de gemelde gevallen: wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer.



Stilhouden

Dat aan 1 op de 10 personeelsleden gevraagd werd om dergelijke problemen stil te houden, vinden artsen onthutsend. "De gevolgen van pakweg een verzwegen valpartij kunnen fataal zijn. Veel bejaarden slikken bloedverdunners. Na een valpartij moet hun medicatie aangepast of tijdelijk stopgezet worden. Als dat niet gebeurt, vergroot het risico dat zij een hersenletsel oplopen."



Stijgende werkdruk

Jo Vandeurzen, die in Vlaanderen bevoegd is voor de rusthuizen, wil niet reageren op het verzwijgen van incidenten. De minister erkent wel dat de werkdruk in de sector stijgt. "Daarom investeren we vorig en dit jaar totaal 46 miljoen euro extra, onder meer om de instroom van goede medewerkers te verzekeren."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!