Man die dochters doodde en vrijkwam door procedurefout opnieuw aangehouden

1/02/17 - 00u45 Bron: Belga

Het huis in Soumagne waar de twee zusjes dood gevonden werden. © afp.

Philippe R., de vader die ervan verdacht wordt op 30 december 2016 zijn twee dochters te hebben gedood in hun gezinswoning in Somagne, is opnieuw aangehouden. Dat meldt de procureur van Luik Damien Leboutte, die zo informatie bevestigt van de kranten van Sudpresse. Hij was eerder deze maand vrijgelaten door een procedurefout.