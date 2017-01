Van Bellingen: "Luister naar de stille massa"

Door: redactie

Aftredend directeur van het Minderhedenforum Wouter Van Bellingen. © photo_news.

Het Minderhedenforum heeft tot de laatste dag van januari gewacht om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Aan de Brusselse Oude Graanmarkt sprak de aftredende directeur Wouter Van Bellingen de hoop uit dat er dit jaar geluisterd wordt naar de "stille massa die oplossingen vraagt voor echte problemen".

Van Bellingen is bezig aan zijn laatste weken als directeur van het Minderhedenforum. Zodra er een opvolger is gevonden, zal hij zich uitsluitend bezighouden met het directeurschap van het Integratiepact, een nieuw partnerschap met het Minderhedenforum en zijn lidorganisaties, de Vlaamse overheid, VVSG, werkgevers, vakbonden, onderwijskoepels, media en in latere fase vertegenwoordigers uit de sectoren wonen, cultuur en welzijn.



"Coalition of the willing"

Omdat de vacature nog zeker een week openstaat, nam Van Bellingen tijdens de nieuwjaarsreceptie de honneurs nog waar als directeur. Maar dat hij sinds begin dit jaar twee petjes draagt, was al merkbaar in zijn nieuwjaarsboodschap. Het is tijd dat politici, middenveldorganisaties en bedrijven gaan samenwerken om de "echte problemen" aan te pakken, vindt Van Bellingen. "We hebben nood aan 'coalition of the willing' waar ook bedrijven bij betrokken zijn, die luistert naar de stille massa." Hij betrekt uitdrukkelijk de bedrijfswereld en verwijst daarbij naar de maatregelen die onder andere Starbucks en Google hebben genomen na het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump.



Megafoon van de polarisatie

Dat verbond, waar het Integratiepact een voorbeeld van is, moet een oplossing vinden voor het onderwijs, de pensioenen en de tewerkstelling, "dat is belangrijk voor de volgende generaties", zegt Van Bellingen. Maar oplossingen kunnen pas gevonden worden als de "echte problemen" worden aangepakt. Van Bellingen wil daarmee af van de polarisatie waarin het maatschappelijk debat nog te vaak verzandt, refererend naar het Pietendebat. Maar, zegt de directeur van het Minderhedenforum, ook de media speelt zijn rol. "Journalistiek is nog te vaak de megafoon van de polarisatie."