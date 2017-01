Verdachte duinenmoord op vrije voeten

Door: redactie

31/01/17 - 20u23 Bron: Belga

In de zaak van de duinenmoord in Zeebrugge heeft de verdachte Kenan B. de gevangenis gisteravond mogen verlaten. De Turkse Rotterdammer zat twee jaar in de cel, maar blijft de moord op zijn Bulgaarse vriendin met klem ontkennen.