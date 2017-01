Broer van Abrini en twee andere terreurverdachten blijven in de cel

Door: redactie

Mohamed Abrini. © afp.

Ibrahim Abrini en Farid Kharkhach, twee verdachten van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, zijn maandag voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) verschenen. Die heeft de voorlopige hechtenis van Ibrahim Abrini, de broer van Mohamed Abrini, met twee maanden verlengd en die van Farid Kharkhach met één maand. Dat meldt het federaal parket. Ook een derde verdachte, Mohammed Bakkali verscheen maandag voor de KI maar de beslissing over zijn verdere aanhouding valt op 8 februari.

Valse documenten

Farid Kharkhach werd op 10 januari 2017 opgepakt in Laken en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Zijn echtgenote, Meryem E.B., werd toen ook in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, maar vrijgelaten onder strikte voorwaarden.



Het koppel wordt ervan verdacht dat ze Khalid El Bakraoui valse documenten zouden geleverd hebben die hij gebruikte bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs. Khalid El Bakraoui was de zelfmoordterrorist die zich op 22 maart opblies in metrostation Maalbeek, maar hij speelde ook een rol bij de aanslagen in Parijs in 2015.



Naar eigen zeggen zou Kharkhach El Bakraoui wel geholpen hebben, maar was hij er zich toen niet van bewust dat de man geradicaliseerd was en nog minder dat hij een aanslag voorbereidde. Ook na de aanslagen in Parijs zou El Bakraoui Kharkhach nog om hulp gevraagd hebben, maar toen zou die geweigerd hebben.