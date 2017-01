Door: redactie

31/01/17 - 09u51 Bron: Belga

© belga.

In Brussel rijden de metrostellen vanochtend aan een verlaagde snelheid, als gevolg van een technische storing. Dat meldt de openbaarvervoermaatschappij MIVB.

Blijkbaar is er een probleem met het systeem in de dispatching dat aangeeft waar de verschillende metrostellen zich bevinden op het net. Ook maandagavond waren er al even problemen.



Uit veiligheidsoverwegingen dient de metro daarom trager te rijden. Het verkeer is niet onderbroken.