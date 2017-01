Bouwunie pleit voor rookverbod op bouwwerven

Door: redactie

31/01/17 - 06u30 Bron: Belga

© thinkstock.

De Bouwunie pleit voor een rookverbod op alle bouwwerven. De unie van KMO-bouwbedrijven reageert zo op een studie van de externe preventiedienst Idewe, waaruit blijkt dat meer dan 40 procent van de bouwvakkers rookt. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag.

"41 procent van de werknemers in de bouwsector rookt. Gevolgd door de transportsector, met 40 procent rokers", aldus onderzoeksdirecteur Lode Godderis, tevens professor arbeidsgeneeskunde (KUL). Ter vergelijking: van alle Belgen rookt maar zo'n 27 procent.



Extra maatregelen

"In de bouw en het transport is er dringend nood aan bijkomende maatregelen, kwestie van het beeld te doorbreken dat bij dit soort werk een sigaret hoort", zegt Godderis, die erop wijst dat rokende werknemers vaker ziek en dus afwezig zijn. "Dat in andere sectoren het aantal rokers intussen fors daalde, bewijst dat de extra maatregelen die de beroepsgroepen namen effect hebben."



Godderis is net als de Bouwunie voorstander van een rookverbod op werven, "in combinatie met begeleidende rookstopprogramma's". Vandaag is het rookverbod op de werkvloer niet van kracht voor bouwwerven in de openlucht.