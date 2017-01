"Albert moet niet meer dan u en ik"

PHILIPPE GHYSENS

31/01/17 - 03u00

Koningin Paola en koning Albert. © photo news.

Het is nu zeker: er komt in de rechtbank geen confrontatie tussen koning Albert en Delphine Boël. "Koning Albert zal niét aanwezig zijn. Geen enkele burger is verplicht in persoon te verschijnen en Albert is ook maar een gewone burger", zegt zijn advocaat.

Op dinsdag 21 februari zal de rechtbank in Brussel de zaak van Delphine Boël tegen koning Albert ten gronde behandelen. Boël wil dat de rechtbank Albert erkent als haar biologische vader. De zaak loopt al sinds 2013 en zal nu dus eindelijk afgerond kunnen worden. Hoezeer Delphine ook hoopte Albert over drie weken in de ogen te kunnen kijken, die confrontatie zal niet plaatsvinden. Het voormalige staatshoofd zal zeker niet opdagen, zo bevestigt zijn advocaat Alain Berenboom. "Ik weet niet vanwaar het idee kwam dat hij toch aanwezig zou zijn: hij is tot nu toe nog nooit naar een zitting gekomen. Dat is niet abnormaal. In procedures waarin ouderschap vastgesteld moet worden, is de aanwezigheid van de partijen niet verplicht. Slechts heel zelden wonen de betrokkenen de procedure bij. Meestal worden ze vertegenwoordigd door hun advocaten. Ik zie geen reden waarom de koning zich anders zou gedragen dan een gewone burger", aldus de advocaat.





Weinig hoop Enkele maanden geleden liet Delphine nog verstaan dat ze erop rekende dat Albert persoonlijk aanwezig zou zijn. "Dan kan hij zelf iets zeggen als hij dat wenst", zo zei de kunstenares op het moment dat de datum voor de rechtszaak werd vastgelegd. "Delphine en haar moeder zullen zeker komen", zegt haar advocaat Alain De Jonge. "Ze hoopte inderdaad dat Albert er zou zijn, maar ik had haar al niet te veel hoop gegeven."



Bewijst de koning zichzelf geen slechte dienst door zijn kat te sturen? "Ik weet niet hoe de rechtbank zal reageren als hij niet zal komen. In de oproep voor de zitting staat in het vet gedrukt dat de partijen in persoon aanwezig moeten zijn", houdt De Jonge vol.



De zitting op 21 februari zal achter gesloten deuren doorgaan. Nog binnen de maand zal dan een vonnis volgen. In eerste instantie zal de rechtbank zich uitspreken in de zaak tussen Delphine en Jacques Boël. Eerst moet immers de ontkenning van het vaderschap vastgesteld worden. Daarvoor hebben beide partijen al een DNA-staal afgestaan, waaruit blijkt dat Jacques Boël niet de biologische vader is van Delphine. Beiden vragen dan ook de ontkenning.