Zwarte doos in auto ontmaskert schuldige van dodelijke crash

31/01/17 - 05u00

De politierechtbank van Veurne gebruikt voor het eerst in ons land een zwarte doos uit een auto om de schuld bij een dodelijk ongeval te bepalen. Opvallend: de bestuurster die frontaal botste met een tegenligger, wist zelf niet eens dat er een zwarte doos in haar Volvo zat.

In juni vorig jaar botste de 29-jarige West-Vlaamse in Diksmuide met een tegenligger in een Porsche. Beide chauffeurs herinnerden zich niets van de klap, waarbij de 26-jarige passagier van de Porsche stierf. Het gerecht ontdekte echter dat in de auto's een soort zwarte doos zat. Het vroeg de medewerking van de autobouwer om die gegevens uit te lezen. Porsche slaagde daar niet in, Volvo wél. Uit de zwarte doos in haar eigen wagen bleek dat de vrouw van haar baanvak afweek, 155 km/u reed waar ze 90 mocht én vlak voor de crash nog gas bijgaf.



Volgens automobielfederatie Febiac worden in meer en meer moderne auto's gegevens bijgehouden. De chauffeurs beseffen dat vaak zelf niet eens. Europa wil dat alle nieuwe auto's in ons land tegen september 2020 uitgerust zijn met een zwarte doos die het rijgedrag registreert.



