Vader Laurette Onkelinx overleden

30/01/17 - 23u19 Bron: Belga

Laurette Onkelinx feliciteert haar vader Gaston op een PS-congres. Foto uit 2005. © belga.

Gaston Onkelinx, de vader van Kamerfractieleider voor de PS en voormalig vicepremier Laurette Onkelinx is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn zoon Alain maandag via Twitter.

Gaston Onkelinx werd geboren op 13 juli 1932 in het Limburgse Jeuk, nu een deelgemeente van Gingelom. Hij was de zoon van de in opspraak gekomen Maurice Onkelinx. Die werd in 1943 burgemeester van Jeuk, maar verloor na de Tweede Oorlog zijn politieke en burgerrechten wegens lidmaatschap van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV).



Gaston Onkelinx was een afgevaardigde voor de socialistische vakbond ABVV bij de staalgroep Cockerill. Hij werd later schepen van Sociale Zaken in Seraing (1970-1988) en nadien burgemeester (1988-1994). Van 1974 tot 1988 zetelde hij voor Luik in de Kamer. Hij was de vader van zes kinderen.