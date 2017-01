Vijftig gezinnen geëvacueerd na vermoedelijk gaslek

Door: redactie

Niel Een vijftigtal mensen heeft maandagavond en een deel van de nacht noodgedwongen moeten doorbrengen in het gemeentehuis van Niel.

Een buurtbewoner had omstreeks iets na 21 uur een gasgeur waargenomen en had meteen de hulpdiensten verwittigd. Toen die ter plaatse kwamen en er een verhoogde gasconcentratie werd gemeten, werd meteen besloten om enkele tientallen woningen in de omgeving van de Kerkstraat en de Antwerpsestraat te ontruimen.



"We hebben ook meteen gasmaatschappij Infrax ter plaatse laten komen", vertelt Joris Van Camp van de politiezone Rupel. "Die zijn een hele tijd in de weer geweest met het opsporen en het herstellen van het lek. Uit voorzorg hebben we enkele woningen in de buurt laten ontruimen. In totaal hebben we een vijftigtal mensen opgevangen in het gemeentehuis."



Het bleek te gaan om twee kleinere gaslekken op een lagedrukleiding. De herstellingen namen wel enige tijd in beslag.