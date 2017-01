"Ben Weyts: "Vzw De Rand heeft ook komende 20 jaar een grote rol te spelen"

Door: redactie

Vzw De Rand heeft gisteren in het gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik haar 20 jarig bestaan gevierd met optredens van artiesten zoals de vier Nijghse vrouwen die een hommage brachten aan het Nederlandstalige lied op teksten van Lennaert Nijgh. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse rand, stelde dat de vzw ook de komende 20 jaar nog een grote rol te spelen heeft in de versterking van de leefbaarheid van deze regio.

20 jaar vzw De Rand met liedjes van Lennaert Nijgh.Mijnheer de president, slaap zacht. Brandend actueel. #vzwderand pic.twitter.com/YAHFBifO6h — Tie Roefs (@TieRoefs) Mon Jan 30 00:00:00 MET 2017

In zijn toespraak benadrukte Weyts dat de versterking van de leefbaarheid van de Groene, Vlaamse rand de kernopdracht is van de vzw De Rand. "Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de leefbaarheid van de Rand", aldus Weyts hierbij verwijzend naar de discussies over het Eurostadion in Grimbergen, Uplace en de spreiding van vluchten vanuit Zaventem.



Sociale samenhang

"Leefbaarheid gaat echter niet alleen over mobiliteit en economie, maar ook over sociale samenhang, een bruisend verenigingsleven, een warm en actief inburgeringsbeleid en een warme leefgemeenschap met als bindmiddel de Nederlandse taal. Vzw De Rand heeft daarom ook de komende 20 jaar nog een grote rol te spelen in deze regio", aldus de minister.



Vlaams karakter

Vzw De Rand werd twintig jaar geleden bij decreet opgericht met als doel het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand te ondersteunen. De opdracht van de vzw is om bij te dragen tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt.



Gemeenschapsvorming en taalpromotie

Haar missie is in te zetten op gemeenschapsvorming en taalpromotie Nederlands in de vrije tijd. Ze doet dit via 7 gemeenschapscentra, door oefenkansen Nederlands aan te bieden via handelaars, sportclubs, jeugdverenigingen, speelpleinen, gemeenten... publicaties die gemeenschapsvormend zijn van insteek, gerichte evenementen zoals het Gordelfestival en bekendheid te geven aan relevante beleidsdocumenten.