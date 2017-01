Gentse autodief opgepakt na achtervolging in Wenduine

Door: redactie

30/01/17 - 18u22 Bron: Belga

© belga.

Gent - De Haan Een 23-jarige Gentenaar is zaterdagavond in de kustgemeente Wenduine (De Haan) opgepakt nadat hij in een gestolen wagen was weggevlucht bij een verkeerscontrole. De man komt in aanmerking voor andere diefstallen en is aangehouden, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.