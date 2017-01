Van Quickenborne wil wijkagent met commissaris confronteren

Door: redactie

30/01/17 - 14u09 Bron: Belga

© belga.

Kazachgate Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil dat de toenmalige commissaris van Waterloo, Michel Vandewalle, opnieuw wordt uitgenodigd in de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate. Hij stelt voor de commissaris woensdagvoormiddag te confronteren met de wijkagent die zegt indertijd een negatief advies te hebben opgesteld over de naturalisatieaanvraag van de Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev.

"Het is belangrijk dat we ook commissaris Vandewalle opnieuw vragen", aldus Van Quickenborne. "Ofwel heeft hij de juiste versie gegeven en liegt de wijkagent, ofwel heeft hij meineed gepleegd", klinkt het fors. Vandewalle had in de onderzoekscommissie verklaard dat een document van de wijkagent waarin, op basis van informatie van de Staatsveiligheid, werd gevraagd niet te veel vaart te zetten achter de naturalisatie, "vals" was. Diezelfde wijkagent zegt vandaag in De Standaard en Le Vif dat hij wel degelijk negatief geadviseerd had.



Eerder had ook Ecolo-Groen ervoor gepleit zowel Vandewalle, die nu korpschef is, als de wijkagent en voormalig burgemeester Serge Kubla opnieuw uit te nodigen. De groenen zien in de nieuwe getuigenissen het bewijs dat er wel degelijk druk is geweest van hogerhand om de naturalisatie te laten doorgaan. Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen heeft de wijkagent al uitgenodigd om woensdagmorgen achter gesloten deuren te getuigen.