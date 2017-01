Gepersonaliseerde nummerplaten vooral populair in Vlaanderen

Door: redactie

30/01/17 - 13u55 Bron: Belga

© photo_news.

Sinds de nieuwe regels voor gepersonaliseerde nummerplaten in maart 2014 van kracht werden, blijken de nummerplaten vooral in Vlaanderen te zijn aangevraagd. Van de 12.956 gepersonaliseerde platen die sindsdien werden aangevraagd, gebeurde dat in 9.513 gevallen in het noorden van het land. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) opvroeg bij Mobiliteitsminister François Bellot (MR).