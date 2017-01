E40 richting Gent volledig dicht ter hoogte van Oostkamp na botsing truck met signalisatiewagen

Door: redactie

30/01/17 - 13u56 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Jan Van Maele.

verkeer De E40 tussen Brugge en Gent is sinds 13.30 uur volledig afgesloten ter hoogte van Oostkamp na een zwaar ongeval. Even voor de afrit botste een vrachtwagen geladen met veevoeder op de achterkant van een andere vrachtwagen, die wegmarkeringen aanbracht. De trekker van de inrijdende vrachtwagen vloog in brand. Het verkeer kan de omgeving beter vermijden, en omrijden via de E403.