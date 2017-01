Belgische gezondheidszorg vierde beste van Europa, Nederlandse helemaal bovenaan

Door: redactie

De Belgische gezondheidszorg is de vierde beste van Europa. Dat blijkt uit de Europese Gezondheidsindex die Health Consumer Powerhouse (HCP) al sinds 2005 publiceert. Het is de hoogste notering voor de Belgische gezondheidszorg in deze index, die de nationale gezondheidssystemen in 35 landen onderzoekt op 48 indicatoren, gaande van patiëntenrechten over toegankelijkheid tot preventie. Nederland voert de lijst aan, vóór Zwitserland en Noorwegen.