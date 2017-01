"Spilfiguur Kazachgate was tipgever Staatsveiligheid sinds 1998"

Door: redactie

Patokh Chodiev. © Valeriy Levitin/Imageglobe.

De 'Kazach' Patokh Chodiev, de zakenman die eind jaren negentig de Belgische nationaliteit verkreeg en spil is in de zogenaamde Kazachgate, had sinds juni 1998 regelmatig contact met de Belgische Veiligheid van de Staat. Dat blijkt uit een brief van die instantie aan de nationale magistraat waar Le Soir over schrijft.