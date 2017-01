Man krijgt mes in borst bij zware verkeersagressie na uitje in vakantiepark

Marco Mariotti

Helchteren Het parket van Limburg onderzoekt een zwaar geval van verkeersagressie in Helchteren. Een West-Vlaams gezin raakte na een weekendje in vakantiepark Molenheide betrokken bij een verkeersongeval met stoffelijke schade. De zijspiegel brak daarbij af.

De andere chauffeur ging er vandoor, waarna de vader van het gezin verhaal halen bij die andere bestuurder. Uiteindelijk stopte de andere bestuurder en beide chauffeurs stapten uit. Plots trok de aanrijder een mes en stak de West-Vlaming in de arm en de borst. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis van Heusden, maar verkeert niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk of de dader kon worden gevat.