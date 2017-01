Leraar hotelschool geschorst voor zedenfeiten

Door: redactie

30/01/17 - 05u00

Een populaire praktijkleerkracht van de gerenommeerde Brugse hotelschool Ter Groene Poorte is ondervraagd in een zedenzaak. Er is sprake van ongeoorloofde handelingen met twee minderjarigen in de koelcellen van de school.