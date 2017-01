Ondernemer Roland Duchâtelet haalt uit: "Meeste burn-outs zijn fake"

SABINE VERMEIREN

Ondernemer en ex-politicus Roland ­Duchâtelet legt een bom onder de zware burn-outcijfers in ons land. "Grotendeels fake", zegt hij. "Mensen veinzen een burn-out, omdat ziekenkas aantrekkelijker is dan werkloosheidssteun." Stressdokter Luc ­Swinnen beaamt: "'Burn-out' is een ­gratuite term ­geworden. We moeten terug naar het pure begrip."

Het moest Roland Duchâtelet afgelopen weekend van het hart. Hij vindt: als de burn-outcijfers nu wéér stijgen klopt er iets niet. "Ik las recent dat ze bij vrouwen enorm gestegen zijn. Dat kan toch niet?" Wat Duchâtelet niét zegt, is dat de burn-out niet bestaat. Hij is daar heel duidelijk over: de burn-out bestáát en je wil 'm niet hebben. "Ik zie het in mijn om­geving. Ik zie mensen burn-outs hebben. Dat is heel erg. Dus daar gaat dit niet over."



Wildgroei

Waar het wél over gaat? De wildgroei. Ons systeem van sociale bescherming. En het misbruik daarvan. "Ik zie fake burn-outs, ik zie fake invaliditeit. Waarom? Omdat mensen liever in ziekenkas vallen dan in werkloosheidssteun. ­Mensen zijn goed geïnformeerd over ons sociaal stelsel. Ze praten erover met vrienden, ze zoeken info op het internet. Ze zien het sociale systeem als een ­winkel. Ze shoppen voor het best mogelijke statuut. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Als de buren en de vrienden het óók doen, waarom zouden ze het dan zélf niet doen?"



