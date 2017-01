Door: redactie

29/01/17 - 19u34 Bron: vtmnieuws.be

video

Er is een zoekactie aan de gang langs het Kruisvest in Brugge na de aangifte van een heel onrustwekkende verdwijning van een 22-jarige jongeman. Hij is samen met een vriend verdwenen na een avondje stappen, waarbij nogal wat alcohol en drugs werd genuttigd.