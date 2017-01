Door: redactie

29/01/17 - 19u51 Bron: vtmnieuws.be

video

Diensten die opvang aanbieden voor zieke kinderen, worden deze dagen overstelpt met telefoons van ouders die hulp zoeken. Nu de griep in het land is, en veel kinderen ziek zijn, is het voor ouders vaak puzzelen om alles geregeld te krijgen. Zeker als je met twee uit gaat werken, en je geen beroep kan doen op grootouders bijvoorbeeld.