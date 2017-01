Maandag ook protest in Brussel tegen inreisverbod van Trump

Door: redactie

29/01/17 - 16u56 Bron: Belga

Beeld van het protest aan de luchthaven van Los Angeles. © reuters.

In navolging van het protest in de Verenigde Staten, wordt ook maandag in Brussel geprotesteerd tegen het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgekondigd tegen de mensen uit zeven moslimlanden. Dat bericht de Brusselse nieuwswebsite bruzz.be. Op Facebook wordt opgeroepen om morgen tijdens de lunchpauze tussen 12 en 13 uur te verzamelen aan het Beursplein.