Calvo: "Jambon en Francken zijn onderaannemers van Trump"

29/01/17

Inreisverbod VS Groen-fractieleider Kristof Calvo is "sterk verontwaardigd en teleurgesteld" na "de veel te slappe reactie" van premier Charles Michel op het inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump uitgevaardigd heeft. Volgens Calvo mag Michel de Amerikaanse maatregelen niet veroordelen van zijn coalitiepartner N-VA. Jan Jambon en Theo Francken noemt hij "de onderaannemers van Trump".

"België is het oneens met een inreisverbod voor 7 moslimlanden", zei Michel vanmiddag. Hij gaat via diplomatieke weg meer uitleg vragen aan de Amerikanen.



Oppositiepartij Groen is ontgoocheld in de reactie van de premier. "Net nu hij toch een beetje ruggengraat zou mogen hebben, komt Michel niet verder dan te stamelen dat hij het oneens is", zegt fractieleider Calvo. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau zijn volgens hem een stuk duidelijker in hun afwijzing.



Volgens Calvo laat de N-VA, de grootste regeringspartij, niet toe dat Michel de beslissing van Trump veroordeelt. Hij verwijst naar minister Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken, die vandaag vroegen een en ander "in de juiste context (te) plaatsen" en "niet hysterisch (te) doen".



"Jambon en Francken zijn de woordvoerders van Trump. Ons land verdient betere woordvoerders dan mensen die Trump relativeren", zegt Calvo. "Je moet dit niet in de context plaatsen, alleen maar scherp veroordelen." Calvo wil met de premier over de kwestie in debat gaan in de Kamer.