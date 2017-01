Jambon over Trump: "In context plaatsen"

Door: redactie

Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om inwoners uit zeven moslimlanden tijdelijk niet meer toe te laten, zorgt overal voor ongerustheid. Hier veroordeelde premier Michel de maatregel al. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gaat niet zo ver: "We moeten het in de context plaatsen", zegt Jambon aan VTM NIEUWS. Maar, "het tart mijn rechtsgevoel dat hij selectief uitsluit". De minister nuanceert de forse taal van premier Michel dus meteen: "Het staat ieder land vrij om zelf te kiezen de toelatingscriteria tegen het licht te houden", legt Jambon uit. "We moeten het in de context plaatsen, Trump wil een periode inlassen om de criteria te bekijken. En om daarna te overleggen met de betrokken landen." Trump wijzigt ook meteen het vluchtelingenbeleid, hij wil er minder opvangen. Komen de Europese grenzen daardoor niet onder druk? "Het klopt dat het vluchtelingenprobleem een wereldprobleem is. Maar het gaat ook vooral om vluchtelingen die per se naar de VS willen", tempert Jambon. De maatregelen van Trump hebben volgens de Amerikaanse president één doel: de strijd met IS opvoeren. Een strijd waar Jambon als minister van Binnenlandse Zaken ook mee geconfronteerd wordt. Is Jambon overtuigd van die aanpak? "De strijd tegen IS is een wereldwijde strijd. Ieder doet dat op zijn manier. Eigenlijk mag het niet verwonderen, hij komt gewoon zijn verkiezingsbeloften na", blijft Jambon ook hier voorzichtig voor Trump. Toch ziet hij niet meteen een bron van inspiratie: "Zo drastisch gaan wij het niet doen in Europa. Wij zetten in op technologie en strengere controles. Maar ieder land mag zelf bepalen wat het veiligheidsbeleid is", besluit hij.