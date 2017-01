Door: redactie

29/01/17 - 13u36 Bron: vtmnieuws.be

Trump maakt Belgische bedrijven ongerust Belgische bedrijven maken zich zorgen over het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump. Culturele diversiteit is de basis van technologische ontwikkeling zegt sectorfederatie Agoria. Eerder kantten ook Amerikaanse bedrijven als Facebook en Apple zich al tegen de beslissingen van President Trump De kritiek op het inreisverbod begint dus steeds luider te klinken. Europese leiders veroordelen het decreet van Trump openlijk en ook de in de bedrijvenwereld zwijgen CEO's niet. Tim Cook, de baas van Apple, schrijft in een brief aan zijn personeel dat Apple niet zou hebben bestaan zonder immigratie. Steve Jobs, zijn voorganger en oprichter van de technologiegigant was de zoon van een Syrische migrant. Ook Belgische bedrijven bekijken de toestand in de VS met argusogen.