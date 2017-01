Jongen (12) omgekomen bij woningbrand in Doornik

Door: redactie

In Doornik is zaterdagnacht een twaalfjarige jongen omgekomen bij een woningbrand. Zijn broer en moeder konden worden gered. Mogelijk ligt een defect verwarmingstoestel aan de basis van de brand.

De brand brak uit in een woonst in de rue Frinoise in Doornik. De hulpdiensten werden omstreeks 02.50 uur verwittigd. Brandweerkorpsen uit Doornik en Antoing kwamen ter plaatse. Bij aankomst stond het dak al in lichterlaaie. De brandweer kon de tweede verdieping van de woonst al niet meer betreden.



Beide kinderen sliepen onder het dak, de moeder een verdieping lager. Het jongste kind kon via een venster ontsnappen. Zijn oudere broer van twaalf bleef in de vlammen.



Volgens de eerste elementen zou het gaan om een ongeval. Mogelijk was er een defect aan een verwarmingstoestel. Een expert is aangeduid om de oorzaak uit te klaren.