Charles Michel: "België is het oneens met inreisverbod voor 7 moslimlanden"

29/01/17 - 11u56 Bron: Belga, ANP, Reuters, VRT Nieuws

Verenigde Staten Premier Charles Michel zegt dat België "het oneens is met een inreisverbod voor 7 moslimlanden" dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgevaardigd. "België zal er geen voorbeeld aan nemen en zal meer uitleg vragen via diplomatieke weg", luidt het.

Francken: "Niet hysterisch doen"

Trump¿s Executive Order on Refugees ¿ Separating Fact from Hysteria https://t.co/ujQXtUeik6 — Theo Francken (@FranckenTheo) Sun Jan 29 00:00:00 MET 2017

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil de rust bewaren. "Het is belangrijk om niet hysterisch te doen en om eens te kijken wat er beslist is", zegt Francken aan VRT Nieuws.



"Het binnenvliegen van vluchtelingen wordt tijdelijk on hold gezet, maar als ik het goed begrijp is het nog steeds de bedoeling om 50.000 vluchtelingen per jaar op te vangen. Obama deed er 70.000, nu zijn het er 50.000. Er zijn ook heel wat Democratische presidenten geweest die minder deden. We moeten het dus sterk nuanceren, want het is niet zo dat de Verenigde Staten er geen meer zullen opvangen."



Francken ziet wel wat willekeur in de zeven moslimlanden die Trump selecteerde. "Ze motiveren dat met moslimterrorisme door salafisme, wat daar natuurlijk onmiskenbaar is. Maar dat heb je ook in landen als Saudi-Arabië of Qatar, maar dat zijn geopolitieke bondgenoten van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten", zegt Francken. "Je kan je daar vragen bij stellen, maar het is wat het is."