"Francken is schone schijn": Annemans pleit voor moslimstop

29/01/17 - 09u23 Bron: De Zondag

politiek Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) heeft geen hoge pet op van Theo Francken, N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie en populairste politicus van Vlaanderen. Dat zegt de voormalige VB-voorzitter in een interview met De Zondag, waarin hij wel hengelt naar een samenwerking met de N-VA en een moslimstop "een goede zaak" noemt.

Gerolf Annemans © getty. Annemans, die in Europa zetelt in de fractie Europa van Naties en Vrijheid, ziet de toekomst rooskleurig in. Fractiegenoten Marine Le Pen en Geert Wilders willen aan de macht komen in Frankrijk en Nederland, en Annemans hoopt op een gelijkaardige opkomst van extreemrechts in België. "De verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland, die gaan over onze ideeën."



Wilders is voor Annemans "een inspirerende figuur" inzake migratie en islam. "Net als Trump. Zij durven tenminste zeggen dat we moeten stoppen massaal moslims binnen te halen. Ik begrijp niet dat de Europese Unie daarin zo fanatiek is. We moeten veel zorgvuldiger omgaan met immigratie." Annemans noemt een moslimstop, minstens tijdelijk, "een goede zaak. "We gaan al blij mogen zijn als de moslims die hier zijn, zich effectief integreren."

Salonfähig "Hij moet stilaan beseffen dat de methoden en documenten van de jaren tachtig geschiedenis zijn. Ik zou zeggen: Filip, hou ermee op!" De 58-jarige Antwerpenaar gelooft vooral in de kansen van Le Pen, die haar partij salonfähiger maakte door met haar vader Jean-Marie het meest extremistische element uit haar partij te zetten. Gevraagd of Vlaams Belang dat met Filip Dewinter ook niet moet doen na diens bezoek aan de Griekse neonazi's van Gouden Dageraad, antwoordt hij ontkennend. "Dat is op dit moment niet aan de orde. Filip heeft een sanctie gekregen, en hij heeft die sportief geïncasseerd."



De toon wordt iets harder wanneer het gaat over het beruchte zeventigpuntenplan, dat De Winter onlangs nog "te braaf" noemde. "Hij moet stilaan beseffen dat de methoden en documenten van de jaren tachtig geschiedenis zijn. Ik zou zeggen: Filip, hou ermee op! (Tom) Van Grieken is nu voorzitter, en je moet hem respecteren."