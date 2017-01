De Backer: "Maak de Liefkenshoektunnel gratis"

Door: redactie

28/01/17 - 23u52 Bron: Belga

© photo news.

Antwerpen heeft nood aan concrete oplossingen om terug in beweging te komen en meer leefbaar en vernieuwend te worden. Dat zei lijsttrekker Philippe De Backer in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse Open Vld. Ook aanwezig waren ex-minister Annemie Turtelboom, schepen van Onderwijs Claude Marinower en Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz. Zij zijn voorgedragen om de top vier van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te vervolledigen.

De Backer zette in zijn toespraak zijn toekomstvisie voor Antwerpen uiteen. Hij streeft naar een stad waar iedereen niet naast elkaar, maar wel mét elkaar leeft. "Er wordt veel te weinig gesproken over hoe we samen vooruit kunnen. Welnu, ik wil samen bouwen aan een stad die terug in beweging komt, een stad die leefbaar en vernieuwend is."



Om dat doel te bereiken, moet het aanslepende mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen op korte termijn worden aangepakt. Hij stelde een aantal 'quick wins' voor, die meteen resultaat zouden opleveren.



Economische baten

"Door de Liefkenshoektunnel gratis te maken, haal je twintig procent van het vrachtverkeer van de Antwerpse Ring. De economische baten daarvan liggen vier keer hoger dan de tolheffing. Ook de realisatie van de A102 zorgt voor een onmiddellijke verlichting. Binnen de stad kan de mobiliteit verbeterd worden door het openbaar vervoer zelf te regelen via een eigen vervoersbedrijf."



"Elk kind heeft plaats in Antwerpse school"

Hij benadrukte wel dat zijn partij een volledige overkapping van de Antwerpse Ring en een derde Scheldekruising niet zal loslaten omdat die cruciaal zijn voor de leefbaarheid van de stad. Ook belangrijk voor die leefbaarheid is een nette en propere stad -waar iedereen volgens hem aan kan meewerken- en onderwijs. "Elk kind heeft nu een plaats in een Antwerpse school. Dat is het resultaat van een liberaal beleid en de verdienste van schepen Claude Marinower."



De Backer eindigde zijn toespraak met een uitnodiging aan zijn partijgenoten om samen mee op pad te gaan om te luisteren naar de noden van de Antwerpenaar, zodat ze samen aan een sterk liberaal programma kunnen werken.