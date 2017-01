Verschillende skicentra sluiten de deuren

Door: redactie

28/01/17 - 23u42 Bron: Belga

Skiën kan nog wel op de Baraque Michel. © Pieterjan Luyten.

De meer dan zachte temperaturen zijn slecht nieuws voor de wintersporters in eigen land. Meerdere skisportcentra in de Hoge Venen sluiten de deuren.

Zo zullen alle installaties van de Skiclub van Spa gesloten zijn. Volgens het sneeuwbericht van de Toeristische Dienst van de Oostkantons zijn de pistes in Rocherath (Bullingen) en de installaties van Dethier Ski in Ovifat eveneens gesloten.



Skiën kan nog steeds op de site van Mont Rigi, het Signal de Botrange of de Baraque Michel. Het KMI verwacht in het zuidoosten van het land lichte regen of smeltende sneeuw. De maxima halen +1 tot +7 graden.