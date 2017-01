Vrienden vermoorde Sofie Muylle komen samen op het strand als laatste eerbetoon

Door: redactie

28/01/17

© Mathias Mariën.

video Een 10-tal vrienden van de vermoorde Sofie Muylle (27) uit Roeselare zijn vanmiddag samengekomen op het strand van Knokke-Heist om de vrouw te herdenken. De groep had het emotioneel duidelijk moeilijk en legde bloemen neer op de plaats waar wandelaars het lichaam vonden.

© Mathias Mariën. © Mathias Mariën.

Het is ondertussen al een week geleden dat Sofie Muylle (27) vermoord werd teruggevonden na een avondje stappen. Het onderzoek naar de moordenaar is nog steeds volop bezig, maar arrestaties zijn er nog niet.



De vrienden van Sofie kwamen naar het strand om een laatste eerbetoon te brengen aan haar. Ze waren zichtbaar aangedaan en zochten troost bij elkaar. Verdere commentaar wilde de groep niet kwijt. De geplande witte mars in Roeselare gaat niet door. (MMB)