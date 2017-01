Vrouw overleeft val uit raam, kwaad opzet niet uitgesloten

Kristien Bollen

28/01/17 - 12u28 Bron: eigen berichtgeving

Tienen Een 58-jarige vrouw van Turkse afkomst werd deze morgen zwaargewond aangetroffen na een val uit het raam van haar woning in Tienen. De inwonende gezinsleden worden verhoord om na te gaan of ze misschien geduwd werd. Dat bevestigt Sarah Callewaert van het parket van Leuven.

Een 58-jarige dame van Turkse afkomst is deze ochtend zwaargewond aangetroffen na een val uit het raam of balkon van haar woning op het eerste verdiep aan de Oplintersesteenweg in Tienen. Het waren de gezinsleden zelf die alarm sloegen, ambulanciers troffen de dame met zware verwondingen aan op de binnenkoer achteraan de woning. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar de spoeddienst van het universitaire ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven.



Of het inderdaad om een accidentele val gaat of om er eventueel kwaad opzet mee gemoeid is, is op dit ogenblik niet duidelijk. "Mogelijk is de vrouw daar terechtgekomen door toedoen van anderen", zegt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. Een wetsdokter, leden van het lab en de recherche van de politiezone Tienen stapten ter plaatse af en voeren een onderzoek. Alle volwassen gezinsleden van het gezin gingen vrijwillig mee met politie voor verder verhoor".



"Geweldpleging behoort dus tot één van de mogelijkheden, onderzoek moet dit dus verder uitwijzen. Mogelijk komt er pas duidelijkheid in de zaak na verklaringen van het slachtoffer zelf, maar haar toestand laat dat momenteel niet toe", vervolgt Sarah Callewaert.



De politie is gestart met een buurtonderzoek. Leden van de lokale recherche en het technisch labo zijn ter plaatse voor sporenonderzoek.