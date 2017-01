Jean-Pierre Van Rossem vraagt euthanasie aan: "Het was mooi, maar nu is het genoeg geweest"

Door: redactie

28/01/17 - 11u47 Bron: Bert De Clercq, Het Nieuwsblad

video In een interview met YouTuber Bert De Clercq kondigt het eeuwige enfant terrible Jean-Pierre Van Rossem dat hij euthanasie heeft aangevraagd. "Voor het einde van het jaar zal het genoeg geweest zijn", zegt de 72-jarige Van Rossem.

Van Rossem kwam het eerst in de publieke belangstelling met 'Moneytron', een beursbeleggingsbedrijf dat schijnbaar eindeloze winsten kon aanbieden. Van Rossem beweerde een systeem te hebben ontwikkeld waarmee hij de beurshandel kon voorspellen en het kapitalistisch systeem te snel af was. Later bleek dat hij de hem toevertrouwde sommen doorsluisde naar zijn eigen rekeningen.



Van Rossem stapte met zijn libertijnse partij ROSSEM in de Belgische politiek en behaalde vier zetels bij de verkiezingen van 1991. In 1989 was hij eigenaar van het Formule 1-team Onyx.



Maar nu is het mooi geweest, zegt de geboren Bruggeling in het interview. "Mijn leven is heel bewogen geweest, maar ik beschouw het als voltooid. Alles wat nu nog moet komen, interesseert me niet".



"Ik heb een aanvraag voor euthanasie gedaan", zegt Van Rossem. "Ik voel dat ik aftakel, ik ben opgeleefd. Nog voor het einde van het jaar zou ik graag kunnen zeggen: 'Nu is het welletjes geweest'".