Vijf gewonden bij brand in Antwerps hotel, twee van hen kritiek

Toon Verheijen

28/01/17 - 06u47 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

De hulpdiensten zijn vanmorgen opgeroepen voor een brand in een hotel van Be-Housing in de Antwerpse Van Stralenstraat. Er is sprake van vijf gewonden. "Twee van hen verkeren in kritieke toestand, de drie anderen liepen een lichte rookvergiftiging op", zegt rampencoördinator Bart Bruelemans van de stad Antwerpen. Het hotel is geëvacueerd en het medisch interventieplan is afgekondigd.