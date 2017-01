Zacht maar regenachtig

Door: redactie

De temperaturen worden een stuk zachter de komende dagen, en ook de nachtvorst verdwijnt. Wel is er veel bewolking en wordt het regenachtig, zo voorspelt het KMI.

Vandaag krijgen we aanvankelijk een wisselende bewolking met plaatselijke buien vooral in het zuiden van het land. In de loop van de namiddag gaat de bewolking verder toenemen met hier en daar wat regen of een bui. Het blijft vrij zacht met maxima van 1 tot 8 graden.



Vanavond en -nacht is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met kans op wat regen of een bui. Plaatselijk is er kans op nevel of mist. De minima komen uit tussen 0 en 4 graden.



Morgen kan in het zuidoosten van het land het zicht lokaal beperkt zijn door lage wolken en kan er nog wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het overwegend droog en wisselen perioden van vooral hoge wolken en opklaringen elkaar af. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen.



Maandag wordt een grijze dag en ook de daaropvolgende dagen wisselen zonnige en bewolkte perioden elkaar af met elke dag kans op wat regen of buien. De zuidelijke stroming zorgt er wel voor dat de maximumtemperaturen lokaal tot boven 10 graden zullen stijgen. Er wordt geen nachtvorst meer verwacht. Donderdag en vrijdag kan het stevig gaan waaien.