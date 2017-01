Mogelijke beursgang voor Publifin-dochter Nethys

Door: redactie

De Waalse minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) sluit een gedeeltelijke beursgang van Nethys, de operationele poot van Publifin, niet uit. Dat schrijft De Tijd vandaag, verwijzend naar een interview in L'Echo.

Het zou volgens Marcourt een manier zijn om meer transparantie in het bestuur te krijgen.



Bovenal moet Nethys een juridisch statuut krijgen dat beter aansluit bij zijn economische belang, zegt Marcourt. "Het juridische kader van een intercommunale is niet langer gepast voor een structuur zoals Publifin/Nethys, die in waarde is gegroeid van 500 miljoen euro naar 3 miljard euro." Marcourt vindt wel dat het openbare karakter van het bedrijf gevrijwaard moet blijven.



Over een eventuele verkoop van (delen van) Nethys aan private spelers houdt Marcourt zich op de vlakte. "We moeten het bedrijfsmodel in vraag stellen, maar altijd de werkgelegenheid beschermen en handelen in het voordeel van Wallonië."



Een van de activa van Nethys is het Waalse kabelbedrijf Voo, waarvoor de Vlaamse kabelgroep Telenet belangstelling heeft. Nethys is ook actief in de energiesector, de media en de IT-sector.